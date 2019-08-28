البعيجي: يجب التكاتف لحماية البلد من أي استهداف خارجي

2019/08/28 | 12:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعتبر النائب عن ائتلاف دولة القانون منصور البعيجي، أن تمتين العلاقات مع الدول التي لها خلافات مع أميركا هو الرد الأمثل لضرب أميركا وإسرائيل.

وقال البعيجي في بيان إن تمادي إسرائيل وقيامها باستهداف المواقع العسكرية داخل البلاد لم يأتِ من فراغ، انما جاء برعاية وموافقة أميركية بفتح الأجواء العراقية لهم وهم من دبروا كل هذا, مطالبا الرئاسات الثلاث بالابتعاد عن الاستنكار والشجب جراء هذا الاعتداء السافر والتوجه إلى عقد تحالفات مع الدول العظمى لتوفير الحماية الدولية للبلاد بعيداً عن أجواء الخلافات.

واكد البعيجي ضرورة التكاتف من قبل الجميع من اجل حماية البلد من أي استهداف خارجي، مع ضرورة القيام بكافة الخيارات لضمان حماية البلد من أي استهداف خارجي تقوم به أميركا أو إسرائيل.

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