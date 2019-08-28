الاحتلال يعتقل ويصيب عشرات الفلسطينيين بينهم سيدة في الضفة والقدس

2019/08/28 | 12:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..اعتقلت قوّات الاحتلال الصهيوني، الأربعاء، 14 مواطنا فلسطينيا خلال حملة مداهمات في محافظات مختلفة من الضّفة الغربية، فيما أصيب عدد من المواطنين خلال اقتحام قوات العدو لأحياء بلدة العيسوية شرق مدينة القدس المحتلة.وأفادت مصادر فلسطينية أن قوات الاحتلال اعتقلت شابا من بلدة تقوع جنوب شرق بيت لحم، واخر من مخيم عايدة شمالا، بعد […]

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