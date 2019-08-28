رئيس الوزراء الفلسطيني يلتقي عائلة قائد معركة جنين العراقي

2019/08/28 | 12:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحرير التقى رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية، عائلة قائد معركة جنين في حرب 1948، اللواء الركن العراقي عمر علي البيرقدار.

اللواء الركن عمر علي البيرقدار، ضابط عسكري عراقي، وقائد القوات العراقية في معركة جنين عام 1948

قال مكتب رئيس الوزراء الفلسطيني، في بيان تابعه "ألترا عراق"، إن "رئيس الوزراء الفلسطيني التقى بمكتبه في رام الله بالسفيرة العراقية في التشيك سندس عمر وشقيقها بريز عمر أبناء قائد معركة جنين المناضل العراقي عمر علي، اللذين يزوران فلسطين لأول مرة".

اللواء الركن عمر علي البيرقدار

أكد رئيس الوزراء الفلسطيني "على عمق العلاقة بين الشعبين الفلسطيني والعراقي ووحدة المصير، مشيرًا إلى أن "العراق كان دائمًا سندًا ومدافعًا عن فلسطين، وأن تضحيات الشهداء العراقيين في جنين مخلدة في قلوب وعقول الفلسطينيين".

بدورهما، عبر الضيفان عن سعادتهما بزيارة فلسطين التي قاتل والدهما فيها ومن أجلها واحتضن ترابها جثامين الشهداء العراقيين، مؤكدَين على أن "قضية فلسطين كانت وما تزال قضية العراقيين".

واللواء الركن عمر علي البيرقدار، ضابط عسكري عراقي، وقائد القوات العراقية في حرب 1948 في فلسطين حيث أنيطت باللواء الذي يقوده اللواء الركن عمر علي الدفاع عن المثلث العربي الفلسطيني المتكوّن من (جنين- نابلس- طولكرم)، وخاض اللواء العراقي وقتها معركة حرّر فيها مدينة جنين من الصهاينة.

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