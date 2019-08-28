الهجرة توزع مساعدات للنازحين والعائدين لاربع محافظات

2019/08/28 | 12:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغداداعلنت وزارة الهجرة و المهجرين،الاربعاء ، توزيع قرابة (17) الف حصة من مساعدات الاغاثة للعوائل النازحة و العائدة في محافظات كركوك و دهوك ونينوى و صلاح الدين متضمنة مواد (غذائية و عينية و منزلية و صحية) .

وبين مدير عام دائرة شؤون الفروع في الوزارة، علي عباس، في بيان تلقت”كلكامش برس” نسخة منه إن “كوادر الوزارة في محافظات كركوك و دهوك و نينوى و صلاح الدين وزعت (16,500) حصة من المساعدات الاغاثية للاسر النازحة و العائدة” .

واوضح ان “كادر فرع الوزارة في محافظة دهوك وزع (5,048) حصة من مساعدات الاغاثة للنازحين في قضاء سيميل التابع الى المحافظة ، تضمنت سلة غذائية و اخرى منزلية وثالثة صحية و كسوة ملابس ، فيما وزع كادر الوزارة في محافظة نينوى (8,320) حصة من المساعدات للنازحين في مخيمي السلامية و النمرود شملت سلة غذائية و اخرى صحية الى جانب افرشة ارضية ، وكان كادر فرع الوزارة في محافظة كركوك وزع (2,600) حصة من المساعدات بين العوائل النازحة و العائدة تضمنت سلات غذائية و منزلية و ملابس فضلا عن افرشة ارضية ، وكانت حصة قضاء الشرقاط التابع الى محافظة صلاح الدين (532) سلة منزلية و غذائية للعوائل العائدة في القضاء” .

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