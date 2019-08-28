2019/08/28 | 12:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انتفض روجر فيدرر ولقن منافسه الهندي سوميت ناغال درسا قاسيا لينتصر اللاعب الفائز باللقب 5 مرات بنتيجة 4-6 و6-1 و6-2 و6-4 ويبلغ الدور الثاني في بطولة أميركا المفتوحة للتنس “فلاشينغ ميدوز”.ولم يكن فيدرر الطرف الأفضل مع انطلاق المباراة تحت الأضواء الكاشفة في استاد آرثر آش وارتكب الكثير من الأخطاء، لكنه انتفض في الوقت المناسب وقلب المباراة

هناك تفاصيل اخرى بخصوص فلاشينغ ميدوز فيدرر ينجو من مفاجأة ناغال وكالة صدى الاعلام للانباء.

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