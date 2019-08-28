محمد الداهي - تأصيل سلوك القراءة

2019/08/28 | 12:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #محمد_الداهي اختارت منظمة اليونسكو يوم 23 أبريل يوما عالميا للكتاب سعيا إلى تعزيز القراءة ونشر الكتاب وحماية الحقوق المادية والمعنوية للمؤلف.انبثقت فكرة الاحتفال من مدينة كاتلونيا حيث جرت العادة إلى إهداء وردة لكل من يشتري كتابا في اليوم نفسه (الكلمة التي أدليت بها على أمواج إذاعة طنجة احتفاء باليوم العالمي للقراءة ليلة يوم 26 أبريل 2012) وهي التفاتة رمزية لحفز الناس على التعاطي للقراءة وإدمانها بوصفه......

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