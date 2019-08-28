لسد فراغاته.. عضو بمجلس ديالى يقترح تسليم الحشد الشعبي أمن أكبر حوض زراعي بالمحافظة

2019/08/28 | 12:15

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بغداد اليوم- ديالى

اقترح عضو مجلس محافظة ديالى حقي الجبوري، الأربعاء (28 آب 2019) تسليم ملف أمن أكبر حوض زراعي محرر، ...





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