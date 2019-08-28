السودان تترقب إعلان أول حكومة بعد البشير

2019/08/28 | 12:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..ترقب السودانيون قيام رئيس الوزراء عبد الله حمدوك بإعلان تشكيل حكومته اليوم الأربعاء.وكان حمدوك قد تسلم الثلاثاء قوائم ترشيحات الوزراء المقدمة من “قوى إعلان الحرية والتغيير”، وأوضح أنها تضم 49 مرشحا ومرشحة لـ14 وزارة ، و16 مرشحاً ومرشحة لخمسة مجالس وزارية متخصصة.يذكر أن حمدوك أدى الأربعاء الماضي اليمين الدستورية رئيساً لوزراء الحكومة […]

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