لماذا هبطت بورصة مصر رغم خفض الفائدة

2019/08/28 | 12:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال محللون لرويترز، ، إن استغلال المتعاملين خفض الفائدة في البيع لجني الأرباح والقلق من الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين وتداعياتها على الاقتصاد العالمي وراء هبوط بورصة مصر والأسهم خلال النصف الثاني من معاملات أمس وفي تداولات اليوم.وبحلول الساعة 10:28 بتوقيت غرينتش، تراجع المؤشر المصري الرئيسي 0.68 بالمئة ليصل إلى 14243.3 نقطة، وهوت أسهم “حديد

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