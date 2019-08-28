السودان.. حمدوك يتسلم ترشيحات الوزراء من قوى الحرية والتغيير

2019/08/28 | 12:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدك،أمس الثلاثاء، استلام الأسماء المرشحة للمناصب الوزارية من قوي إعلان الحرية والتغيير، وفق بيان صحفي صادر عن مكتبه.وجاء في البيان الصحفي: “استلمت عند الساعة الثالثة من عصر يوم الثلاثاء الموافق 27 أغسطس 2019 قوائم ترشيحات الوزراء المقدمة من قوى إعلان الحرية والتغيير”.وأضاف البيان: “بلغت الترشيحات (49) مرشحاً ومرشحة …

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حمدوك يتسلم ترشيحات الوزراء من قوى الحرية والتغيير النعيم نيوز.

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