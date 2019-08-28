2019/08/28 | 12:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / خطوة برس قال أليستير كوتشران المدير المالي لشركة بتروفاك اليوم الأربعاء إن شركة خدمات حقول النفط ليست على دراية بأي إخطار رسمي بتعليق مشاركتها في عطاءات عقود جديدة.وكان مدير عام شركة نفط البصرة إحسان عبد الجبار صرح للصحفيين في لندن في حزيران بأن العراق أخذ إجراء وقائيا لتجميد التعامل مع بتروفاك في

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بتروفاك: لا نعلم شيئا عن وقف التعاقدات الجديدة في العراق رسميا وكالة خطوة برس.

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