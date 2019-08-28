الحريري يطلب من الولايات المتحدة وروسيا كبح جماح إسرائيل

2019/08/28 | 12:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / ترجمة … طالب رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري كل من الولايات المتحدة وروسيا توجيه رسائل واضحة لإسرائيل بوجوب التوقف عن خرق السيادة اللبنانية ، جاء ذلك خلال محادثات اجراها الحريري مع الولايات المتحدة وروسيا لتهدئة الأزمة.ووفقا لتقرير صحيفة / اخبار اسرائيل / الناطقة باللغة الروسية والذي نشر اليوم وترجمته / المعلومة / […]

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