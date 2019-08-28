مدرب منتخب الصالات: البطولة الرباعية فرصة مثالية لاختبار اللاعبين

2019/08/28 | 12:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد الجهاز الفني للمنتخب الوطني لكرة الصالات ان العمل مستمر لرفع المنسوب اللياقي للاعبين خلال المعسكر التدريبي الذي يقيمة الفريق في محافظة النجف الاشرف تحضيرا للبطولة الرباعية التي ستضيفها اندونيسيا مطلع الشهر المقبل.

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