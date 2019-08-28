الامانة العامة لمجلس الوزراء ومفوضية الانتخابات تناقشان التسجيل البايومتري للموظفين

2019/08/28 | 12:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ناقشت الامانة العامة لمجلس الوزراء، اليوم الاربعاء، مع مفوضية الانتخابات اجراءات التسجيل البايومتري للموظفين.

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