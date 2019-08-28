بعد 60 عاما بي بي تتخارج من ألاسكا بـ 5.6 مليار دولار

2019/08/28 | 12:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت شركة النفط العملاقة بي.بي إنها اتفقت على بيع عملياتها في ألاسكا مقابل 5.6 مليار دولار إلى شركة هيلكورب إنرجي ذات الملكية الخاصة، لتتخارج من المنطقة التي عملت بها 60 عاما.وذكرت بي.بي أن الصفقة، التي تشمل حصصا في حقل برودو باي النفطي العملاق وخط الأنابيب العابر لألاسكا البالغ طوله 1300 كيلومتر، تأتي في إطار خطتها لجمع

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