اليابان: قتلى وانذارات قصوى بسبب الأمطار الغزيرة

2019/08/28 | 12:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أطلقت السلطات اليابانية، الأربعاء، انذارات قصوى بسبب تساقط أمطار غزيرة في جنوب غرب اليابان خصوصا في جزيرة كيوشو حيث تسببت الفيضانات بمقتل شخصين على الاقل.ونقلت وكالة “فرانس برس” عن موظف محلي قوله: “عثر على جثة رجل في سيارته بعد أن جرفتها السيول في منطقة شاغا”.وذكرت السلطات المحلية أن رجلا في الثمانين من […]

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