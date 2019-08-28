روحاني: لا يمكننا عزل أنفسنا عن العالم وينبغي التحدث والتعاون مع دول العالم

2019/08/28 | 13:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال الرئیس الإيراني، حسن روحاني، خلال اجتماع الحكومة اليوم الأربعاء إنه لا يمكن أن تعزل طهران نفسها عن العالم، مؤكدا على ضرورة التحدث والتعاون مع دول العالم.وأضاف روحاني: “العلاقات مع الخارج تتمتع بأهمية كبيرة بالنسبة لإيران، ونحن نستمد قوتنا من الداخل، لكن علاقاتنا مع الدول الخارجية مهم … لا يمكننا عزل أنفسنا عن العالم، …

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