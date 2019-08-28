تقرير بريطاني: السعودية مولت هجمات إسرائيل على الحشد الشعبي باشراف السبهان

2019/08/28 | 13:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..كشفت صحيفة “ميدل إيست آي” البريطانية، أن الهجمات الأخيرة التي تعرضت لها قوات الحشد الشعبي وألمحت “إسرائيل” إلى الوقوف خلفها، انطلقت من قوات عسكرية في سوريا، بدعم وتمويل من السلطات السعودية.وذكرت الصحيفة في تقرير لها تابعته /المعلومة/، أن أجهزة المخابرات العراقية تشتبه في أن “5 هجمات حديثة بطائرات بدون طيار على القوات شبه […]

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