2019/08/28 | 13:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..بدأت، اليوم الأربعاء، المحاكمة الرئيسية لرئيس الوزراء الماليزي السابق نجيب عبد الرزاق في إطار الفضيحة المرتبطة باختلاس أموال من صندوق الاستثمار “1 ام دي بي” مع عرض الادعاء اتهامات بنقل أموال ضخمة إلى حسابه الشخصي.ويتهم نجيب عبد الرزاق والمقربون منه بسرقة مبالغ هائلة من الصندوق السيادي الماليزي الذي يفترض أن يستخدم لتنمية ماليزيا […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (البدء بمحاكمة رئيس وزراء ماليزيا السابق في 25 تهمة فساد) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (البدء بمحاكمة رئيس وزراء ماليزيا السابق في 25 تهمة فساد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).