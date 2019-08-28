2019/08/28 | 13:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فتح آفاق جديدة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق والأردن يبحثان تعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات) نشر أولاً على موقع (رووداو) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراق والأردن يبحثان تعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (رووداو).