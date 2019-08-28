2019/08/28 | 13:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- التقى رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، اليوم الاربعاء، وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي والوفد المرافق له.وذكر المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء في بيان مقتضب تلقتة وكالة صدى نسخة منه، ان “رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي استقبل وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي فاتح دونمز والوفد المرافق له”

هناك تفاصيل اخرى بخصوص عبد المهدي يلتقي وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي وكالة صدى الاعلام للانباء.

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