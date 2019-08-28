العراق… فرصة للملمة الدولة

2019/08/28 | 13:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب: مصطفى فحص تمر العملية السياسية العراقية بمنعطف هو الأخطر على المستوى الوطني، يضع شرعيتها وسيادتها على المحك، ويفتح باب الجدل واسعاً حول مصير نظام 2003، حيث تشهد الساحة العراقية تطورات سياسية وعسكرية متسارعة وبعضها مُتسرِّعة، قد تأخذ العراق إلى مرحلة فوضى طويلة الأمد تتسبب في القضاء على ما تبقى من دولة ومؤسسات… ففي أزمة […]

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