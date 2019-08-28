القبض على عصابة للاتجار بالبشر في بغداد غالبيتها من النساء

2019/08/28 | 13:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: يس عراق اعلنت قيادة عمليات بغداد ،اليوم الاربعاء، عن القاء القبض على عصابة للاتجار بالبشر في بغداد.وذكر بيان للقيادة تلقت “يس عراق” نسخة منه، أن “العصابة متكونة من تسع اشخاص بينهم ست نساء وثلاث رجال ضمن منطقة السيدية بتهمة الاتجار بالبشر”.واضاف البيان، أن “تم ايضاً اعتقال عشرة نساء في منطقة الإعلام بتهمة […]

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