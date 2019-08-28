2019/08/28 | 13:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ خطوة برس قررت لجنة المسابقات في اتحاد الكرة، إقصاء ناديي الطلبة والنجف من قرعة الدوري الممتاز 2019/ 2020.وقالت مصادر صحفية داخل مبنى الاتحاد ، إن قرعة الموسم المقبل من الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم بدأت في مقر الاتحاد بحضور ممثلي جميع الأندية.وأوضحت، أن لجنة المسابقات قررت إقصاء اسمي الطلبة والنجف من قرعة

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الطلبة والنجف خارج قرعة الدوري الممتاز وكالة خطوة برس.

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