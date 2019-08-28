القبض على متهمين بجرائم القتل وترويج المخدرات والارهاب في بغداد

2019/08/28 | 13:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت قيادة عمليات بغداد، الاربعاء، القاء القبض على عدد من المتهمين بجرائم القتل وترويج المواد المخدرة والإرهاب في مناطق متفرقة من العاصمة.

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