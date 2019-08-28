استئناف ميسان توقيف متهمين اثنين يرومان إدخال 11 كغم من الكريستال لبغداد

2019/08/28 | 13:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت رئاسة محكمة استئناف ميسان الاتحادية توقيف متهمين اثنين بتجارة المخدرات من قبل محكمة تحقيق قلعة صالح ضبطت بحوزتهم 11 كغم من مادة الكرستال المخدرة.وذكر بيان صادر عن المركز الإعلامي لمجلس القضاء الاعلى تلقت وكالة صدى نسخة منه ان “محكمة تحقيق قلعة صالح التابعة لرئاسة محكمة استئناف ميسان الاتحادية وقفت اثنين من المتهمين بتهمة تجارة

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