2019/08/28 | 13:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الصحة والبيئة، اليوم الاربعاء، ‏إصابة أحد كوادر دائرة شؤون الألغام أثناء ممارسته عمليات المسح في صلاح الدين.وذكرت الوزارة في بيان مقتضب تلقتة وكالة صدى نسخة منه، أن “‏أحد كوادر دائرة شؤون الألغام أُصيب أثناء ممارسته عمليات المسح في محافظة صلاح الدين”

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وزارة الصحة إصابة احد كوادر شؤون الألغام أثناء عملية مسح في صلاح الدين وكالة صدى الاعلام للانباء.

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