اعتقال عدد من المتهمين بجرائم الاتجار بالبشر بينهم نساء في بغداد

2019/08/28 | 13:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعتقلت القوات الامنية عددا من المتهمين بجرائم الاتجار بالبشر في جانب الكرخ من بغداد .وذكر بيان لقيادة عمليات بغداد ” ان القوات الأمنية القت القبض على تسعة اشخاص ، ست نساء وثلاثة رجال ، ضمن منطقة السيدية بتهمة الاتجار بالبشر ، في حين تم اعتقال عشر نساء في منطقة الاعلام بتهمة الاتجار بالبشر ، […]

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