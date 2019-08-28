2019/08/28 | 13:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني NNC تشهد منطقة الفيلق في كركوك، انقطاعا لمياه الشرب، مما دفع الحشد الشعبي للتدخل وتزويد العوائل بالمياه بالمنطقة ذات الاغلبية الكردية.واشاد ناشطون كرد بالخطوة التي اقدم عليها الحشد الشعبي، كما انتقدوا الأحزاب الكردية والحكومة المحلية بسبب اهمال ملف الخدمات.هناك تفاصيل اخرى بخصوص بالصور..الحشد الشعبي يزود العوائل الكردية بماء الشرب في كركوك المركز الخبري الوطني.

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