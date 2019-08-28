حدث في مثل هذا اليوم 28 آب

2019/08/28 | 13:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 28 أغسطس أو 28 آب أو يوم 28 8 (اليوم الثامن والعشرون من الشهر الثامن) هو اليوم الأربعون بعد المئتين (240) من السنوات البسيطة،

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