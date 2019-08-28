2019/08/28 | 13:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت مديرية تربية ميسان سد حاجة مدارس المحافظة من المقاعد الدراسية والكتب والقرطاسية بحسب الخطة الموضوعة . وقال مدير تربية ميسان رياض الساعدي للنعيم نيوز , ” إن محافظة ميسان تعد المحافظة الأولى في تجهيز المقاعد الدراسية والكتب .وأشار إلى , أن ” المديرية تعتمد في تجهيز المقاعد على إعدادية الصناعة في المحافظة “.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص تربية ميسان تعلن سد حاجة مستلزمات المدارس النعيم نيوز.

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