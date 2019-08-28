2019/08/28 | 13:40

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نائب: التحقيقات اثبتت وجود استهداف جوي لمعسكر الصقر

قال النائب عن كتلة السند النيابية فالح الخزعلي، اليوم الاربعاء، ان

التحقيقات الاولية اثبتت وجود استهداف جوي لمعسكر الصقر ببغداد، لافتا

الى ان رادارات وزارة الدفاع اثبتت ذلك ايضا .وبين الخزعلي في تصريح صحفي، ان " الحشد الشعبي لم يمثل تهديدا لاي

دولة خارجية بل مثل عمقا للعراق وهو الجهة التي يشارك فيها كل مكونات

الشعب العراقي ".واضاف، ان" هناك حراكا سياسيا لاعادة النظر بالاتفاقية الامنية مع

الولايات المتحدة فضلا عن تقديم شكوى لدى مجلس الأمن والأمم المتحدة

في حال ثبت وجود جهة بعينها تستهدف معسكرات الحشد ".

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