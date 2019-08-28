السجن سبع سنوات لمشعوذ ابتز نساء عبر مواقع التواصل في الديوانية

2019/08/28 | 13:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أصدرت محكمة جنايات الديوانية حكما بالسجن سبع سنوات على مشعوذ يستدرج النساء عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي.

وقال المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى في بيان تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه، إن "المتهم القي القبض عليه بعد ورود شكوى من إحدى ضحاياه واعترف صراحة خلال مرحلتي التحقيق الابتدائي والنهائي بأنه كان يزاول مهنه السحر والشعوذة واستدراج النساء عن طريق {الفيس بوك} والقيام باستغلالهن وابتزازهن".وأضاف أن "المحكمة عززت قناعتها بالأدلة والاعترافات ومحاضر الضبط وقررت إدانته والحكم عليه بالسجن سبع سنوات وفق إحكام لمادة 430 / أولا استنادا إلى إحكام المادة 128/أ الأصولية من قانون العقوبات".انتهى

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