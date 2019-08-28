2019/08/28 | 13:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد وكيل وزارة النفط، حامد الزوبعي، إن “العمل جار نحو طرح استثمارات في مجال النفط والغاز على الشركات السعودية بمجال تطوير حقول الغاز غرب العراق، إلى جانب مجال البتروكيماويات عبر مشروع النبراس”.وأضاف، أن “حجم الاستثمار في مشروع النبراس للبتروكيماويات يتراوح بين 6 و8 مليارات دولار”، لافتا إلى أن “شركة سابك السعودية، مهتمة بالاستثمار بهذا …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مباحثات مع “سابك” و”أرامكو” السعوديتين لتطوير حقول غاز غرب العراق النعيم نيوز.

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