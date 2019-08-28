“بالوثيقة”.. الحشد يهدد منتسبيه بعقوبات رادعة في حال تجاوزهم على “الفياض والمهندس”

2019/08/28 | 13:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: يس عراق هددت رئاسة هيئة الحشد الشعبي، بفرض عقوبات قانونية رادعة بحق المنتسبين الذي ينشرون ويؤيدون الاساءات الصادرة بحق رئيس الهيئة فالح الفياض، ونائبه ابو مهدي المهندس.وجاء ذلك بحسب وثيقة حصلت عليها “يس عراق”وموجهة الى المنتسبين.

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