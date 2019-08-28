2019/08/28 | 13:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / خطوة برس أعلنت شركة فيسبوك أنها تعمل على توسيع نطاق خاصية تقدم للمستخدمين معلومات قد تساهم في إنقاذ الحياة في أوقات الأزمات والطوارئ، وذلك في وقت تسعى فيه لتحسين صورتها العامة وتبديد ما يتردد عنها من أنها تساعد في نشر معلومات مضللة.وذكرت الشركة في مدونة أن خاصية (لوكال أليرتس) أو (التنبيهات المحلية)

هناك تفاصيل اخرى بخصوص “فيسبوك” توسع من استخدام خاصية طال انتظارها وكالة خطوة برس.

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