ميسان: توقيف متهمين يرومان إدخال 11 كغم من الكريستال للعاصمة

2019/08/28 | 13:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / خطوة برس اعلنت رئاسة محكمة استئناف ميسان الاتحادية اليوم الاربعاء توقيف متهمين اثنين بتجارة المخدرات من قبل محكمة تحقيق قلعة صالح ضبطت بحوزتهم 11 كغم من مادة الكرستال المخدرة.وذكر بيان صادر عن المركز الإعلامي لمجلس القضاء الاعلى وتلقته “خطوة برس” ان “محكمة تحقيق قلعة صالح التابعة لرئاسة محكمة استئناف ميسان الاتحادية وقفت

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