عبد المهدي يستقبل المدير الاقليمي للبنك الدولي لمنطقة الشرق الاوسط

2019/08/28 | 13:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استقبل رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي المدير الاقليمي للبنك الدولي لمنطقة الشرق الاوسط ساروج كومار.

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