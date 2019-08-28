2019/08/28 | 13:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدر نيوز/بغداد …أعلنت الهيئة العامة للكمارك اليوم الأربعاء عن اعادة إصدار ارسالية ادوات احتياطية محملة داخل حاوية حجم ٤٠ قدم لمخالفتها الضوابط والتعليمات النافذة .واضافت الهيئة في بيان لها “ان الحاوية تحتوي(٢٤)طن من المواد الأحتياطية المستعملة تمت اعادتها لعدم وجود اوراق رسمية لها وحسب القوانين والتعليمات النافذة.يذكر ان الهيئة العامة للكمارك كانت قد […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكمارك تعيد اصدار (٢٤) طن ادوات احتياطية مخالفة في كمرك ام قصر الجنوبي) نشر أولاً على موقع (وكالة بدر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكمارك تعيد اصدار (٢٤) طن ادوات احتياطية مخالفة في كمرك ام قصر الجنوبي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة بدر).