2019/08/28 | 13:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم - الانبار

وجه قائممقام قضاء الفلوجة وكالة، مؤيد فرحان محمد، كتابا الى محافظة الانبار، بشأن مباشرته بمهام ...





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( بالوثيقة: قائممقام الفلوجة الجديد يصدر كتاباً بتعيينه بالمنصب ويربطه بامر اداري سابق) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( بالوثيقة: قائممقام الفلوجة الجديد يصدر كتاباً بتعيينه بالمنصب ويربطه بامر اداري سابق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).