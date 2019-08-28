2019/08/28 | 13:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 09ac01LNN3I

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. يوم جديد/ مطبخي مع الشيف عباس .. فيليه سمك مقلي) نشر أولاً على موقع (قناة الرشيد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. يوم جديد/ مطبخي مع الشيف عباس .. فيليه سمك مقلي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الرشيد).