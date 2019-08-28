2019/08/28 | 13:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طالب منسقية المهن الصحية في محافظة الديوانية الجهات الحكومية و وزارة المالية في شمول باقي الكوادر الطبية من خريجي كلية العلوم بالخطورة بعد شمول زملائهم في المؤسسة الصحية .وقال منسق المهن الصحية في الديوانية كاظم حسين للنعيم نيوز , إننا ” ندعوا الحكومة المركزية إلى ضرورة شمول جميع الكوادر الطبية بمخصصات الخطورة التي تمنح …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص المطالبة بشمول جميع الكوادر الطبية بمخصصات الخطورة في الديوانية النعيم نيوز.

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