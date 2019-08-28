انفجار عبوة ناسفة شمال شرقي ديالى

2019/08/28 | 13:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد مصدر أمني في ديالى، الأربعاء، انفحار عبوة ناسفة شمال شرقي المحافظة.

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