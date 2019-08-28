تعرف على مواجهات الجولة الاولى للدوري الكروي 2019-2020

2019/08/28 | 13:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – متابعات اجرت لجنة المسابقات في الاتحاد العراقي لكرة القدم قرعة انطلاق الجولى الاولى للموسم ٢٠١٩-٢٠٢٠ وبحضور ممثلي الاندية ووسائل الاعلام . وبسبب المشاكل المتعلقة بناديي النجف والطلبة فبدلت اسمائهم بالقرعة الى (س-ص) لحين انتهاء قضاياهم .وجاءت نتائج القرعة كالتالي . اربيل - نفط الجنوب س- الكهرباء القاسم – النفط الميناء- زاخو نفط الوسط-

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