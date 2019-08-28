2019/08/28 | 13:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..اعلنت قيادة شرطة كربلاء المقدسة، الأربعاء، عن القاء القبض على 12 مخالف من العمالة الأجنبية لشروط الاقامة اغلبهم من الجنسية الباكستانية.وذكر بيان للقيادة تلقت /المعلومة/، نسخة منه، أنه “ضمن مقررات الخطة الامنية الخاصة بزيارة العاشر من المحرم شرعت قوة امنية مشتركة من موارد قيادة الشرطة وجهاز المخابرات والاستخبارات والامن السياحي، بحملة امنية مكثفة […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القبض على 12 عاملا أجنبيا مخالفا لشروط الاقامة في كربلاء) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القبض على 12 عاملا أجنبيا مخالفا لشروط الاقامة في كربلاء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).