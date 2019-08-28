2019/08/28 | 13:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني NNC اكد عضو لجنة النزاهة النيابية جواد حمدان الساعدي، الأربعاء، ان تلويح بعض النواب بملفات فساد دون ادلة ووثائق يضعف من عمل وهيبة مجلس النواب ومصداقية النائب.وقال الساعدي في تصريح للمركز الخبري الوطني، ان “تشكيل اي لجنة تحقيقية لابد ان تستند الى دليل ومستمسكات حتى تكون هناك معلومة ووثيقة يستند عليها […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص النزاهة النيابية توجه نصيحة لمحاربي الفساد: تسلح بهذا..أو أن تفقد شيئا المركز الخبري الوطني.

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