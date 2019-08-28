الكعبي: الفصل التشريعي الجديد سيخصص لتشريع القوانين الخلافية

2019/08/28 | 13:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أكد النائب الاول لرئيس مجلس النواب حسن كريم الكعبي، الأربعاء، ان الخطة التي حددتها هيئة رئاسة مجلس النواب واعضاء المجلس للمرحلة المقبلة هو مناقشة جميع القوانين التي لم تجد طريقها للتشريع والتي كانت تسمى بالقوانين الخلافية.وقال الكعبي خلال استقباله بمكتبه رئيس الهيئة العامة لتيار الحكمة الشيخ حميد معلة الساعدي، بحسب بيان لمكتبه تلقت […]

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