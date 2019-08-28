عالية نصيف تطالب بمحاسبة شركة زين للاتصالات التي مازالت تقدم خدمة رديئة وتنهب جيوب الناس

2019/08/28 | 13:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طالبت النائبة عالية نصيف رئيس الوزراء ووزير الاتصالات وهيئة النزاهة والجهات المعنية بمحاسبة شركة زين للاتصالات التي مازالت تقدم خدمة رديئة وتنهب جيوب المواطنين بلا خوف من القانون، مؤكدة ان هناك مساعٍ من برلمانيين لتقديم مقترح ينهي تسلط هذه الشركة على رقاب الناس وأنها ستعلن للرأي العام عن ملف فساد هذه الشركة .

وقالت في بيان اليوم :” ان المواطن العراقي صبر سنين طوال على تسلط هذه الشركة التي نهبت جيوبه بكل طمع وجشع وقدمت أسوأ الخدمات، الى درجة ان من يأتي من الخارج ويستخدم خط زين يضحك على هذه الخدمة البائسة والغالية جدا مقارنة بما تقدمه شركات الاتصالات في بقية دول العالم “.

واضافت :” ان اصلاح الاوضاع والقضاء على الفساد في البلد يجب ان يتضمن قيام الدولة بمحاسبة ومراقبة عمل كافة شركات الاتصالات في العراق بلا استثناء، وأولها شركة زين باعتبارها الأسوأ والأكثر نهباً لجيوب المواطنين، ومن جانبنا في مجلس النواب نزف اليكم البشرى بأننا سنعمل جاهدين على انهاء تسلط هذه الشركة الفاشلة، كما سأكشف للرأي العام ملفاً كاملا عن فساد هذه الشركة “.

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