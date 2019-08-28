وزارة الدفاع تحذر بشدة من أكتاف الوديان في قاطع الجزيرة

2019/08/28 | 13:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد قائد عمليات الجزيرة اللواء الركن قاسم محمد صالح المحمدي، أن وحدة الجيش والحشد كانت الضربة القاضية للإرهاب.وذكر بيان لوزارة الدفاع ان المحمدي “تفقد قطعات الحشد الشعبي المشتركة ضمن المحاور في تنفيذ العملية مع القوات المسلحة، وأشاد بتعاونهم مع قطعات الجيش في التنسيق وتبادل المعلومات”.وأكد “على اليقظة والحذر الشديد والاستفادة من أكتاف الوديان أثناء إجراء

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