الديوانية: السجن سبع سنوات لمشعوذ ابتز نساء عبر الفيسبوك

2019/08/28 | 13:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أصدرت محكمة جنايات القادسية، الأربعاء، حكما بالسجن سبع سنوات على مشعوذ يستدرج النساء عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي.وذكر بيان للمركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى تلقت /المعلومة/، نسخة منه، أن “المتهم القي القبض عليه بعد ورود شكوى من إحدى ضحاياه واعترف صراحة خلال مرحلتي التحقيق الابتدائي والنهائي بأنه كان يزاول مهنه السحر والشعوذة واستدراج […]

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